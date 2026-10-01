रोहिणी की घर वापसी: पिता लालू के छुए पैर, मां राबड़ी से लिपटकर रोईं; एयरपोर्ट पर दिखा भावुक नजारा

राज्य ब्यूरो, पटना। लगभग 11 माह के लंबे पारिवारिक विवाद के बाद रोहिणी आचार्य गुरुवार को सिंगापुर से पटना पहुंचीं। उस दौरान हवाईअड्डा पर भावुक दृश्य रहा।

मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ पिता लालू प्रसाद उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। पिता से आशीर्वाद लेने के लिए रोहिणी जैसे ही पैर छूने के लिए झुकीं, पूरा परिवार भावुक हो गया।

राबड़ी से गले मिलते हुए रोहिणी फफक पड़ीं। लालू भी भावनाओं को दबा नहीं सके और रुमाल से अपनी आंखें पोंछने लगे। आंखों के साथ मीसा का दुपट्टा भी गीला-गीला हो गया था।

स्वागत के लिए बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता भी जुटे थे। वे 'लालू-राबड़ी जिंदाबाद' और 'रोहिणी आचार्य जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे। इसी हुजूम के साथ रोहिणी को लेकर लालू कौटिल्यनगर स्थित अपने निजी आवास पहुंचे।

रोहिणी ने बताया कि पिता ने बुलाया तो वे मिलने आ गईं। लंबी अवधि के बाद घर लौटी हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। हालांकि, तेजस्वी से संबंधित प्रश्नों को वे अनसुना कर गईं।

अपने एक्स हैंडल पर भी उन्होंने लिखा है कि वे पिता के पास लौटकर एक बेटी का फर्ज निभाने आ रही हैं। मीसा ने भी इसे नितांत पारिवारिक मुलाकात बताते हुए किसी भी तरह की राजनीतिक अटकलों से बचने की सलाह दी है।

अनबन और मेलजोल पिछले वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी का अनबन हो गया था। उससे व्यथित होकर वे सिंगापुर चली गई थीं, इस कसम के साथ कि मायके से नाता टूट चुका है।