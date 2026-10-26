पटना के 6 बड़े नालों पर बनेंगी सड़कें, जलजमाव और ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत; बुडको तैयार करा रहा DPR

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में वर्षा के दिनों में जलजमाव से राहत दिलाने के साथ ही आवागमन आसान बनाने और सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने की तैयारी है।

इसके लिए पहाड़ी, मोहनपुर, सिटी मोट, खनुआ, बादशाही और योगीपुर नालों को ढंककर सड़क बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया है।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) इन छह नालों के निर्माण, सुधार और सुदृढ़ीकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवा रहा है।

योजना के तहत नालों की जलनिकासी क्षमता बढ़ाने के साथ उनसे जुड़े छोटे नालों और सर्विस ड्रेनों को भी आपस में जोड़ा जाएगा। इससे वर्षा का पानी तेजी से निकलेगा और जलजमाव की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी।

वहीं, नालों को ढंककर सड़क बनाने से संबंधित इलाकों में आवागमन के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकती है। इससे आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजनाओं की लागत डीपीआर तैयार होने के बाद स्पष्ट होगी।