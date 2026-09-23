तेजस्वी का 'मिशन 45': 55 साल से कम उम्र वालों के हाथ होगी कमान, चुनाव लड़ने वालों को नहीं मिलेगी जिलाध्यक्षी

राज्य ब्यूरो, पटना। राजनीति मेंं सभी प्रयोग सफल नहीं होते। होशियारी समय के साथ सुधार कर लेने में है। बहरहाल अपने एक उपक्रम से राजद उस पर अमल कर रहा। यह उपक्रम सांगठनिक जिलों की संख्या कम करने का है।

वर्तमान सांगठनिक जिलों मेंं कुछेक की भौगोलिक संरचना से कार्यक्रमों के आयोजन और निर्देशों के अनुपालन में समस्याएं खड़ी हो रहीं। आंतरिक टकराव अलग से। नई व्यवस्था के बाद संभवत: ऐसी नौबत नहीं रहे। बिहार में प्रशासनिक स्तर पर कुल 38 जिले हैं, जबकि राजद ने 52 संगठनात्मक जिले बना रखे हैं। स्पष्ट है कि इसके लिए कुछेक जिलों को दो फाड़ किया गया। जैसे कि पूर्वी चंपारण में मधुबन, समस्तीपुर में उजियारपुर, पटना में बाढ़ और गया में टिकारी आदि।

चर्चा है कि ऐसे कम-से-कम सात सांगठनिक जिलों का विलय उनके मूल जिलों में कर दिया जाएगा। यानी कि उनके लिए अब नए जिलाध्यक्ष और नई समिति की घोषणा नहीं होगी। इस पुनर्गठन के बाद राजद के सांगठनिक जिलों की संख्या 45 हो जाएगी। फिर भी सात जिले अधिक होंगे।

ऐसा इसलिए क्योंकि महानगरों वाले जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्तर पर दो सांगठनिक जिले होंगे। जैसे कि पटना मेंं पटना महानगर और पटना ग्रामीण। जिन जिलों का अस्तित्व समाप्त होगा उनकी समितियों की घोषणा लोकसभा चुनाव से कुछ माह पहले ही हुई थी।