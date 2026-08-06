बंटी यादव हत्याकांड: तेजस्वी यादव ने परिवार को दिया 5 लाख का चेक, बच्चों की पढ़ाई और नौकरी का जिम्मा
तेजस्वी यादव ने बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात कर 5 लाख का चेक सौंपा और बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की। उन्होंने बालिग होने पर ...और पढ़ें
HighLights
तेजस्वी ने बंटी यादव के परिजनों को 5 लाख का चेक दिया।
RJD बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी।
बालिग होने पर सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने मृतक की पत्नी को पांच लाख रुपये का सहायता चेक सौंपा और परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
12वीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाएगी RJD
तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि बंटी यादव के दोनों बच्चों की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई का पूरा खर्च राष्ट्रीय जनता दल (RJD) वहन करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।
बालिग होने पर नौकरी दिलाने का प्रयास
तेजस्वी ने कहा कि दोनों बच्चे बालिग होने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी साथ खड़ी रहेगी।
हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने बंटी यादव हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले में किसी भी तरह की लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
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कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।
हर मुश्किल में साथ रहने का भरोसा
तेजस्वी ने कहा कि RJD केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में भी परिवार की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की अपील की।