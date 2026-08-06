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    बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी का बड़ा एक्शन, बिहार में RJD का पूरा संगठन भंग; अब बनेगी नई टीम

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 07:39 PM (IST)

    बांकीपुर उपचुनाव में हार और अंदरूनी कलह के बाद राजद ने बिहार में अपनी सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया है। पार्टी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ...और पढ़ें

    तेजस्वी यादव

    तेजस्वी यादव

    HighLights

    1. बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद राजद का फैसला।

    2. जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर की सभी इकाइयां भंग।

    3. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा पुनर्गठन जल्द।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने बिहार में बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आदेश जारी कर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।

    सभी प्रकोष्ठ और समितियां भी खत्म

    पार्टी ने केवल जिला और प्रखंड इकाइयों ही नहीं, बल्कि सभी प्रकोष्ठों की संगठनात्मक इकाइयों और अन्य संबद्ध समितियों को भी भंग कर दिया है। यह फैसला पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    जल्द शुरू होगी पुनर्गठन की प्रक्रिया

    आरजेडी के आदेश में कहा गया है कि सभी स्तरों पर नई समितियों के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए पदाधिकारियों और संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

    अंदरूनी कलह के बीच आया फैसला

    हाल के दिनों में पार्टी के भीतर मतभेद और बयानबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद कई नेताओं ने संगठन और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। ऐसे में इस फैसले को बड़े संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

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    तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई रणनीति

    सूत्रों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी कर रही है। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय और प्रभावी संगठन खड़ा करने पर जोर दिया जाएगा।

    नए पदाधिकारियों की घोषणा का इंतजार

    फिलहाल पार्टी ने पुनर्गठन की समय-सीमा घोषित नहीं की है। हालांकि, संगठन में व्यापक फेरबदल के बाद अब नए पदाधिकारियों और समितियों की घोषणा पर सभी की नजरें टिकी हैं।