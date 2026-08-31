तेजस्वी की RJD का नया फॉर्मूला: 55 से कम उम्र वाले ही बनेंगे जिलाध्यक्ष, चुनाव लड़ने पर भी रहेगी रोक

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद ने जिला अध्यक्षों की कमान युवाओं के हाथ में देने का निर्णय लिया है। नए निर्णय के तहत अब जिला अध्यक्ष वही बन सकेगा जिसकी उम्र 55 से कम होगी। चुनाव नहीं लड़ेगा।

पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में संगठन के पुनर्गठन को लेकर शुरू हुई जिलेवार रायशुमारी बैठक में यह बात उभर कर सामने आई।

नेताओं-कार्यकर्ताओं से तेजस्वी ने जिला अध्यक्ष के लिए चार नाम सुझाने का आग्रह किया। जिलेवार बैठक के पहले दिन पटना जिला (ग्रामीण) और बगहा जिला के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, व वरीय नेता सम्मिलित हुए।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा समय-समय पर हो, ये हम भी चाहते हैं। अगर समीक्षा की बात होती है तो समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। वो इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष सुमन के साथ हैं।