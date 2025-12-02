'चिराग पासवान के साथी संपर्क में हैं', अब RJD विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से सियासी पारा हाई

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और LJP (RV) प्रमुख चिराग पासवान के इस दावे पर कि विपक्ष के कई विधायक NDA के संपर्क में हैं, पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के MLA हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह हमारी पार्टी के एक भी MLA को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे।

चिराग के बयान पर पार्टी के फायर ब्रांड नेता भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है? उनके 19 विधायक जीते हैं, दो मंत्री बने हैं। उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं।

VIDEO | Patna, Bihar: “MLAs from Chirag’s party are in talks with us, but he won’t be able to get a single MLA from our party to switch sides,” says RJD MLA Bhai Virendra, responding to Union Minister and LJP (RV) chief Chirag Paswan’s claim that many opposition MLAs are in touch… pic.twitter.com/EhU16cVXOe — Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025

उन्होंने आगे कहा कि जब जरूरत होगी तो हम लोग उनको अपने पाले में ले आएंगे। चिराग पासवान की हैसियत क्या है, वो हमारी पार्टी के एक विधायक को इधर से उधर नहीं कर सकते।

चिराग ने दिया था बयान

रविवार को मीडिया से बात करने के दौरान चिराग पासवान के एक बयान से बिहार में सियासी तापमान फिर से हाई हो गया।