    'चिराग पासवान के साथी संपर्क में हैं', अब RJD विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से सियासी पारा हाई

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:21 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विपक्ष के विधायकों के एनडीए के संपर्क में होने के दावे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के विधायक उनसे बात कर रहे हैं, पर वह आरजेडी के एक भी विधायक को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। 

    आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने चिराग के बयान पर किया पलटवार। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और LJP (RV) प्रमुख चिराग पासवान के इस दावे पर कि विपक्ष के कई विधायक NDA के संपर्क में हैं, पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है।

    मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के MLA हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह हमारी पार्टी के एक भी MLA को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे।

    चिराग के बयान पर पार्टी के फायर ब्रांड नेता भाई वीरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है? उनके 19 विधायक जीते हैं, दो मंत्री बने हैं। उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं।

     

    उन्होंने आगे कहा कि जब जरूरत होगी तो हम लोग उनको अपने पाले में ले आएंगे। चिराग पासवान की हैसियत क्या है, वो हमारी पार्टी के एक विधायक को इधर से उधर नहीं कर सकते।

    चिराग ने दिया था बयान

    रविवार को मीडिया से बात करने के दौरान चिराग पासवान के एक बयान से बिहार में सियासी तापमान फिर से हाई हो गया।

    चिराग ने कहा कि विपक्ष के कई विधायक NDA के संपर्क में है और उन विधायकों को लगता है कि वह पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों की बेहतर सेवा कर सकेंगे।

