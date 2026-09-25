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बिहार: RJD में 60 साल वाले भी बन सकेंगे जिलाध्यक्ष, चुनाव लड़ने से पहले देना होगा इस्तीफा

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Piyush Pandey
Published: Fri, 25 Sep 2026 01:03 AM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2026 01:04 AM (IST)

राजद ने जिलाध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है, ताकि योग्यतम नेतृत्व का चयन हो सके।

तेजस्वी यादव। (फाइल फोटो)

तेजस्वी यादव। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राजद जिलाध्यक्ष पद की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष हुई।

  2. चुनाव लड़ने के इच्छुक जिलाध्यक्षों को देना होगा इस्तीफा।

  3. जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी, घोषणा जल्द संभव।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद के जिलाध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र अब 60 वर्ष होगी। पहले अधिकतम 55 वर्ष तक वालों की ही यह पद देने का निर्णय हुआ था।

योग्य से योग्यतम की तलाश के क्रम में उम्र-सीमा में पांच वर्ष की और ढील दी गई है। सांगठनिक नेतृत्व के लिहाज से राजद इस उम्र तक के व्यक्ति को परिपक्व मान रहा।

इसके अलावा विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक जिलाध्यक्षों को पहले अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद ही उन्हें पार्टी का सिंबल मिलेगा।

बहरहाल शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए 31 अगस्त से जिलावार बैठकों का क्रम शुरू हुआ था, जो गुरुवार को पूरा हो गया।

अब सितंबर अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। प्रत्येक जिले से चार नाम लिए गए हैं।

उनमें से किसी एक को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और प्रदेश इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू विचार-विमर्श कर अंतिम निर्णय लेंगे।

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