मनीष कुमार, पटना। वीरचंद पटेल पथ पर मिलर हाईस्कूल के पास खड़ी ऐतिहासिक जलमीनार पटना की उस दौर की कहानी अपने भीतर समेटे है, जब शहर में पानी पहुंचाने के लिए स्टीम इंजन का सहारा लिया जाता था।

वर्ष 1915 से 1918 के बीच बनी करीब 130 फीट ऊंची यह जलमीनार अब फिर चर्चा में है। नगर निगम इसे उसके मूल स्वरूप को बचाते हुए जीर्णोद्धार कर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने की तैयारी में है।

108 वर्ष पुरानी इस जलमीनार के जीर्णोद्धार और परिसर के सुंदरीकरण पर 3.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परिसर में करीब 2,500 वर्गफीट क्षेत्र में आधुनिक कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। ऐति‍हासिक धरोहर के रूप में होगी विकसित इसमें बैठने की जगह, रसोई, काउंटर और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी। इससे विद्यार्थियों, लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। काम पूरा करने के लिए छह महीने की अवधि तय की गई है।



यह जलमीनार पटना की पुरानी जलापूर्ति व्यवस्था की गवाह है। वर्ष 1915 से 1918 के बीच बनी इस मीनार में करीब एक लाख गैलन पानी संग्रहित किया जा सकता था।

खास बात यह है कि उस समय पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए आधुनिक मोटर नहीं, बल्कि स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता था। एएन कालेज के पास स्थित कुएं से स्टीम इंजन के जरिये पानी इस जलमीनार तक पहुंचाया जाता था।

जैसे ही जलमीनार पूरी भर जाती थी, यहां से लाल सिग्नल दिखाया जाता था। यह संकेत एएन कालेज के पास लगे स्टीम इंजन तक पहुंचता था और इंजन बंद कर दिया जाता था। जलमीनार की यह व्यवस्था उस समय की तकनीकी समझ और इंजीनियरिंग का उदाहरण थी। फ्लोटिंग इंडिकेटर तकनीक से पानी का स्तर बढ़ने के साथ इंडिकेटर की स्थिति बदलती थी और जलमीनार के भरने का संकेत मिलता था। उस समय इससे जुड़ा जलापूर्ति नेटवर्क 200 से 250 किलोमीटर तक फैला हुआ था। पहले यह व्यवस्था बांकीपुर वाटर सप्लाई हेड वर्क्स के अंतर्गत थी। 1978 तक इस जलमीनार से होती थी जलापूर्ति इसके जरिये वर्तमान के नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र और बांकीपुर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाता था। यानी आज जिन इलाकों में शहर का बड़ा हिस्सा बसा हुआ है, वहां दशकों पहले इसी व्यवस्था के जरिये घरों तक पानी पहुंचता था।