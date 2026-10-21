डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है।

उन्होंने कहा कि एनडीए की तैयारी जबरदस्त है और सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने कहा, 'नीरज हों या नवल, सभी भारी मतों से जीतेंगे। ये सब हारने वाले थोड़े हैं।' उन्होंने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि गठबंधन की एकता चट्टान जैसी मजबूत है।

उन्होंने जदयू में किसी तरह की गड़बड़ी से भी इनकार किया और कहा कि विपक्ष के बयान देने से कुछ नहीं होता। प्रशांत किशोर पर कटाक्ष, पूछा- कौन हैं? प्रशांत किशोर की ओर से चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़े सवाल पर रामकृपाल यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, 'कौन हैं प्रशांत किशोर? अच्छा, वही जो चुनाव में हार गए।'

जब उनसे कहा गया कि प्रशांत किशोर तो चुनाव में जीते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी पार्टी सब। इसके बाद पूछा कि उनका उम्मीदवार कहां है। प्रत्याशी होने की जानकारी दिए जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, 'ओह, अच्छा-अच्छा।'