जन सुराज प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती से बदसलूकी, वीडियो वायरल; कार के किराये से जुड़ा विवाद!
जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ कथित बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह ...और पढ़ें
HighLights
मनोज भारती के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल।
विवाद कार के किराये के भुगतान को लेकर।
बाद में आरोपी ने माफी मांगी, मामला शांत।
डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ कथित बदसलूकी और हाथापाई के प्रयास का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा यह वीडियो एक कार के भीतर हुए विवाद का है। वीडियो में एक व्यक्ति कार में बैठे मनोज भारती को पकड़ने और उनके कपड़े खींचने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है।
वीडियो में सुनाई दे रही आवाजों और घटनाक्रम के आधार पर विवाद के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग व्यक्ति को रोकने की कोशिश करते दिखते हैं।
एक व्यक्ति बार-बार 'मारपीट नहीं, मारपीट नहीं' कहता सुनाई देता है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
कार के किराये को लेकर विवाद का दावा
प्रसारित वीडियो में मनोज भारती कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान खिड़की के बाहर मौजूद एक व्यक्ति गुस्से में उनकी ओर हाथ बढ़ाता है।
उन्हें पकड़ने के साथ कपड़े खींचने की कोशिश करता दिखाई देता है। वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास करता है। बाद में कार की अगली सीट की ओर पहुंचकर भी हाथापाई की कोशिश करता नजर आता है।
वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि विवाद पार्टी के काम में इस्तेमाल की गई कार के किराये के भुगतान को लेकर हुआ था। हालांकि, विवाद की वजह और घटनाक्रम के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
थाने में दिया था सूचनात्मक आवेदन
बताया जा रहा है कि इस मामले में मनोज भारती ने पाटलिपुत्र थाने में एक सूचनात्मक आवेदन दिया था। आवेदन में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग नहीं की गई थी।
यह भी बताया जा रहा है कि कथित तौर पर बदसलूकी करने वाले व्यक्ति ने बाद में माफी मांग ली थी। फिलहाल, वीडियो के प्रसारित होने के बाद यह मामला चर्चा में है। विवाद की परिस्थितियों और वीडियो में किए जा रहे दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।