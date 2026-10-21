डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के साथ कथित बदसलूकी और हाथापाई के प्रयास का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

करीब 15 दिन पुराना बताया जा रहा यह वीडियो एक कार के भीतर हुए विवाद का है। वीडियो में एक व्यक्ति कार में बैठे मनोज भारती को पकड़ने और उनके कपड़े खींचने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है।

वीडियो में सुनाई दे रही आवाजों और घटनाक्रम के आधार पर विवाद के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग व्यक्ति को रोकने की कोशिश करते दिखते हैं।

एक व्यक्ति बार-बार 'मारपीट नहीं, मारपीट नहीं' कहता सुनाई देता है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

कार के किराये को लेकर विवाद का दावा

प्रसारित वीडियो में मनोज भारती कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान खिड़की के बाहर मौजूद एक व्यक्ति गुस्से में उनकी ओर हाथ बढ़ाता है।

उन्हें पकड़ने के साथ कपड़े खींचने की कोशिश करता दिखाई देता है। वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास करता है। बाद में कार की अगली सीट की ओर पहुंचकर भी हाथापाई की कोशिश करता नजर आता है।

वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि विवाद पार्टी के काम में इस्तेमाल की गई कार के किराये के भुगतान को लेकर हुआ था। हालांकि, विवाद की वजह और घटनाक्रम के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।