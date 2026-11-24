डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में नवंबर का आखिरी सप्ताह मनोरंजन, संगीत और लोक संस्कृति के नाम रहने वाला है। यहां 26 नवंबर से राजगीर महोत्सव-2026 का आगाज होने जा रहा है। तीन दिनों तक बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, तो सात दिनों तक ग्रामश्री मेले में हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की रौनक रहेगी।

खास बात यह है कि महोत्सव में सिर्फ संगीत और नृत्य ही नहीं, बल्कि दंगल, टांगा रेस और घुड़सवारी जैसी पारंपरिक गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में होने वाला यह आयोजन बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को बड़े मंच पर प्रस्तुत करेगा।

बॉलीवुड के तीन सितारे, तीन शाम और संगीत का अलग-अलग रंग महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याएं बॉलीवुड गायकों की प्रस्तुतियों से सजेंगी। 26 नवंबर को मशहूर गायक मोहम्मद इरफान अपनी आवाज से समां बांधेंगे। 27 नवंबर को प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर की प्रस्तुति होगी।

वहीं, 28 नवंबर को ऋचा भट्टाचार्य के गायन के साथ एमजे-5 ग्रुप की डांस प्रस्तुति दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। तीनों शामों में संगीत और नृत्य का अलग-अलग अंदाज देखने को मिलेगा। सात दिन तक राजगीर में सजेगा देसी हुनर और हस्तशिल्प का बाजार महोत्सव का एक बड़ा आकर्षण सात दिनों तक चलने वाला ग्रामश्री मेला होगा। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के हस्तशिल्प, खादी, हैंडलूम, मधुबनी पेंटिंग और ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

यहां लोगों को पारंपरिक कलाकृतियां देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। विभिन्न विभागों के लगभग 40 स्टॉल लगाने की तैयारी है। इसके साथ पुस्तक मेला और फूड कोर्ट भी आयोजन की रौनक बढ़ाएंगे। सिलाव का खाजा और बिहारी पकवान लगाएंगे स्वाद का तड़का राजगीर महोत्सव में घूमने के साथ खाने-पीने का आनंद भी मिलेगा। व्यंजन मेले में बिहार के पारंपरिक पकवानों को खास जगह दी जाएगी। इनमें सिलाव का प्रसिद्ध खाजा विशेष आकर्षण रहेगा।

फूड कोर्ट में अलग-अलग स्वाद के व्यंजनों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इस तरह महोत्सव में बिहार की खानपान परंपरा और स्थानीय स्वाद को भी पहचान मिलेगी। महिलाओं के हुनर से साइबर सुरक्षा तक, अलग होगा महिला महोत्सव आयोजन में महिला महोत्सव के तहत कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ओपन माइक का मंच भी मिलेगा। साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां होंगी।

इसका उद्देश्य महिलाओं की प्रतिभा को मंच देने के साथ उन्हें जरूरी जानकारियों से जोड़ना है। सद्भावना मार्च भी आयोजन का हिस्सा होगा, जिसका समापन ऐतिहासिक गृद्धकूट पर्वत पर किया जाएगा। अखाड़े में दंगल, सड़क पर टांगा रेस; दिखेगा पारंपरिक खेलों का रोमांच राजगीर महोत्सव में देसी खेलों के शौकीनों के लिए भी खास आकर्षण होंगे। महिला और पुरुष वर्ग में दंगल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। टांगा रेस और टांगा सज्जा प्रतियोगिता के जरिए पारंपरिक विरासत की झलक मिलेगी।

इसके अलावा घुड़सवारी दौड़ को भी शामिल करने की तैयारी है। इन प्रतियोगिताओं से महोत्सव में लोक संस्कृति और पारंपरिक खेलों का रोमांच देखने को मिलेगा। 32 कोषांग संभालेंगे व्यवस्था, सुरक्षा से पार्किंग तक खास तैयारी महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने 32 कोषांगों का गठन किया है। 24 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। दर्शकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, मल्टीमीडिया स्क्रीन, पार्किंग, पेयजल और शौचालय की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जाएगी।

1986 से चली आ रही परंपरा, बिहार की पहचान का बड़ा मंच वर्ष 1986 में शुरू हुआ राजगीर महोत्सव बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसका उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक विरासत, लोककला और पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है।