तेजस राजधानी, मगध और संपूर्णक्रांति समेत पटना से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें आज रद, दिल्ली जंतर-मंतर आंदोलन का असर

विद्या सागर, पटना। दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। आज से 10 अक्टूबर दो बजे तक नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद करने का आदेश जारी किया गया है। इनमें बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की महत्वपूर्ण ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं।

रेलवे के नौ अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर दो बजे के बाद शुरुआती स्टेशन से रवाना होने वाली और शनिवार सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली निर्धारित मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को रद किया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए।

राजधानी, मगध और संपूर्णक्रांति के यात्रियों की बढ़ी चिंता दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों से सफर करने वाले बिहार के यात्रियों को इस बदलाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राजधानी, मगध और संपूर्णक्रांति जैसी प्रमुख ट्रेन को रद किया गया है

ब्रह्मपुत्रा 15658, पूर्वा एक्सप्रेस 12303, दुरंतो राजधानी12273, विक्रमशीला एक्सप्रेस 12367, मगध एक्सप्रेस 20801, एमएलटीडी आनंदबिहार एक्सप्रेस 13429, गरीब रथ12435, तेजस राजधानी 12309, संपूर्ण क्रांति 12393, अमृतभारत एक्सप्रेस 22361 ये ट्रेने पटना से रद रहेगी गया से रद रहेगी ये ट्रेने गया से दिल्ली जाने वाली राजधानी 12301 भी रद है। राजधानी एक्सप्रेस 12313, जालियावाला बाघ एक्सप्रेस 12379, महाबोधी एक्सप्रेस 12397, पूर्वोत्तम एक्सप्रेस 12801 गया से रद रहेगी। रेलवे के आदेश में समय-सीमा के भीतर दिल्ली के दोनों प्रमुख स्टेशनों पर पहुंचने वाली निर्धारित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद करने की बात कही गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन तीनों ट्रेनों के नाम की अलग-अलग पुष्टि नहीं है। इसलिए यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक पूछताछ सेवा या टिकट बुकिंग के विवरण से ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है। सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक प्रभावित रहेगा परिचालन रेलवे के कोचिंग डायरेक्टरेट की ओर से नौ अक्टूबर को जारी आदेश में बताया गया है कि 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली निर्धारित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद किया जाएगा।

इसके लिए उन ट्रेनों को चिह्नित किया गया है, जो नौ अक्टूबर को दोपहर दो बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होती हैं और तय समयावधि में दिल्ली पहुंचती हैं। यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि आदेश सभी ट्रेनों पर बिना किसी शर्त के लागू होने के बजाय निर्धारित समय और स्टेशनों के आधार पर संबंधित ट्रेनों को प्रभावित करता है। दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका रेलवे ने यह कदम नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए उठाया है। आदेश में दोनों स्टेशनों के आसपास सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना का उल्लेख किया गया है।

इससे स्टेशन तक पहुंचने और वहां से यात्रियों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है। हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों को रद करने के फैसले का जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से सीधा संबंध होने की पुष्टि नहीं की है। यात्रियों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ट्रेन के निर्धारित परिचालन की स्थिति जानना है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के एलान के बीच रेलवे का फैसला 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सभी विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कुछ छात्र संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का एलान किया है।

पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने की बात कही है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शन की अनुमति को लेकर भी विवाद है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी दौरान रेलवे ने दिल्ली के दोनों प्रमुख स्टेशनों पर पहुंचने वाली निर्धारित ट्रेनों को रद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि, रेलवे ने दोनों घटनाओं के बीच सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की है।