पटना वाले ध्यान दें! 30 सितंबर तक भरें प्रॉपर्टी टैक्स, 1 अक्टूबर से लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निगम क्षेत्र के संपत्तिधारकों के लिए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

इसके बाद एक अक्टूबर से बकाया कर की मूल राशि पर हर माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। बकाया जितने समय तक रहेगा, देनदारी उतनी ही बढ़ती जाएगी। निगम ने संपत्तिधारकों से समय पर कर जमा करने की अपील की है।

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 के अनुसार, अप्रैल से जून तक पूरे वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर मूल कर में पांच प्रतिशत की अनिवार्य छूट मिलती है। जुलाई से सितंबर तक कर जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलती है। अक्टूबर से कर जमा नहीं करने वाले संपत्तिधारकों को डिफाल्टर माना जाएगा और बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज लगेगा। निगम की ओर से संपत्तिधारकों को मोबाइल संदेश भेजकर कर भुगतान और कर निर्धारण कराने की जानकारी भी दी जा रही है।