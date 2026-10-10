'नीरज कुमार जल्द बेरोजगार होने वाले हैं', प्रशांत किशोर का पलटवार; बोले- आगे बयान दिया तो खोल दूंगा सारी पोल

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी के संस्थापक व विधायक प्रशांत किशोर ने एनडीए के जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के बुखार छुड़ा देने वाले बयान पर पलटवार किया है।

उन्होंने कहा कि नीरज कुमार अब जल्द ही बेरोजगार होने वाले हैं, डाॅक्टर तो हो नहीं सकते। खुद को जदयू का वफादार बताने वाले नीरज कुमार ने आगे कोई बयान दिया तो चुप नहीं रहेंगे।

जनता के सामने रखेंगे नीरज कुमार की हर बात

पिछले एक-डेढ़ साल में जदयू के खिलाफ किन-किन नेताओं की क्या जानकारी दी और क्या पेपर लीक किया, ये सब जनता के सामने जारी करेंगे।

वहीं प्रशांत किशोर ने विगत बिहार विधानसभा चुनाव में वोट खरीदने और उसमें चुनाव आयोग के साथ देने का आरोप लगाया है।

उन्होंने दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि कई लोग यह देख रहे हैं कि प्रदर्शन में कितने लोग पहुंचे, लेकिन सरकार को इसे रोकने के लिए 40 हजार पुलिस बल को उतारना पड़ा, यह बताता है कि जनता का प्रदर्शन कितना ताकतवर है।