प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार को खुली चुनौती, बोले- नीरज कुमार के समर्थन में एक मिनट का वीडियो जारी करें

डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलने की बात कही थी। प्रशांत किशोर ने इसे झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है और नीरज कुमार की राजनीतिक हैसियत को अच्छी तरह जानते हैं।

‘नीतीश समर्थन करते हैं तो सामने आकर बताएं’ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे वास्तव में नीरज कुमार का समर्थन करते हैं, तो मीडिया के सामने एक मिनट का वीडियो बयान जारी करें। उसमें कहें कि नीरज कुमार ने अच्छा काम किया है और समाज के लोग उन्हें वोट दें।