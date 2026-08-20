उनका तो काम ही है, रोज करना चाहिए; तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर बोले प्रशांत किशोर  

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और उन्हें यह बार-बार करना चाहिए।

तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वालों पर पिछले महीने हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लोक भवन तक मार्च किया था।

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के मार्च का समर्थन किया और कहा कि यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काम है। हालांकि वह कभी-कभी वे ऐसा करते हैं, लेकिन उन्हें और ज़्यादा बार ऐसा करना चाहिए।

प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि पूरे बिहार में लोग अब जाति-धर्म या पांच किलो मुफ्त अनाज के बजाय नौकरी और रोज़गार की बात कर रहे हैं। इससे बेहतर खबर और क्या हो सकती है?