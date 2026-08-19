'CM जिम्मेदारी लें तब दूंगा स्टेटमेंट', पटना में थाने से बाहर आते ही तेजस्वी यादव ने बोला अटैक
पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और टकराव तेज हो गया है।
HighLights
तेजस्वी यादव पुलिस हिरासत से रिहा हुए।
उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जिम्मेदारी मांगी।
बिहार की राजनीति में टकराव और तेज हुआ।
डिजिटल डेेस्क, पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुधवार को पुलिस थाने से रिहा किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। रिहाई के बाद तेजस्वी ने कहा कि वह पूरे घटनाक्रम पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते।
हिरासत के बाद बदला तेवर, सीधे मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
तेजस्वी यादव को पटना में मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। रिहाई के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप को और तेज कर दिया है।
‘जिम्मेदारी लें CM’, तेजस्वी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल
तेजस्वी का कहना है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय होने के बाद ही वह पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उनके इस रुख को सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
मार्च से हिरासत तक पहुंचा मामला, अब बयानबाजी का दौर शुरू
तेजस्वी के नेतृत्व में मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई और उन्हें हिरासत में लिया गया। रिहाई के बाद उनके बयान ने इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस को फिर केंद्र में ला दिया है। अब सरकार की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।
तेजस्वी बनाम सम्राट, बिहार की राजनीति में टकराव और तेज
एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं यह मामला सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नए राजनीतिक टकराव का मुद्दा बनता दिख रहा है। आने वाले बयानों से साफ होगा कि विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।