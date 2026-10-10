पावर स्टार पवन सिंह के साथ गाने से मिली पहचान, अब 'Rise and Fall 2' में सोनम मलिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री

डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम कर चुकीं हरियाणा की अभिनेत्री सोनम मलिक अब रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में अपना नया अंदाज दिखाने के लिए तैयार हैं। शो में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर मनोरंजन जगत में चर्चा तेज है।

भोजपुरी म्यूजिक से लेकर हरियाणवी प्रोजेक्ट और हिंदी फिल्म तक का सफर तय कर रहीं सोनम के लिए यह एक नया मंच साबित हो सकता है। पवन सिंह के साथ इस गाने से बटोरी सुर्खियां सोनम मलिक भोजपुरी गाने ‘आरा के ओठलाली’ में पवन सिंह के साथ नजर आ चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद भोजपुरी दर्शकों के बीच उनकी पहचान को लेकर चर्चा हुई। पवन सिंह जैसे चर्चित कलाकार के साथ काम करना उनके मनोरंजन करियर का एक अहम हिस्सा रहा है।

पवन सिंह के समर्थन में बयान देकर भी आई थीं चर्चा में सोनम मलिक उस वक्त भी सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने पवन सिंह के समर्थन में अपनी बात रखी थी। उनके बयान और भोजपुरी स्टार के साथ प्रोफेशनल जुड़ाव को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई थीं।