पावर स्टार पवन सिंह के साथ गाने से मिली पहचान, अब 'Rise and Fall 2' में सोनम मलिक की वाइल्ड कार्ड एंट्री
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम कर चुकीं अभिनेत्री सोनम मलिक अब रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' ...और पढ़ें
HighLights
सोनम मलिक की 'राइज एंड फॉल 2' में वाइल्ड कार्ड एंट्री।
पवन सिंह के साथ 'आरा के ओठलाली' से मिली पहचान।
भोजपुरी से हरियाणवी और हिंदी फिल्मों तक का सफर।
डिजिटल डेस्क, पटना। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम कर चुकीं हरियाणा की अभिनेत्री सोनम मलिक अब रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में अपना नया अंदाज दिखाने के लिए तैयार हैं। शो में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर मनोरंजन जगत में चर्चा तेज है।
भोजपुरी म्यूजिक से लेकर हरियाणवी प्रोजेक्ट और हिंदी फिल्म तक का सफर तय कर रहीं सोनम के लिए यह एक नया मंच साबित हो सकता है।
पवन सिंह के साथ इस गाने से बटोरी सुर्खियां
सोनम मलिक भोजपुरी गाने ‘आरा के ओठलाली’ में पवन सिंह के साथ नजर आ चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद भोजपुरी दर्शकों के बीच उनकी पहचान को लेकर चर्चा हुई। पवन सिंह जैसे चर्चित कलाकार के साथ काम करना उनके मनोरंजन करियर का एक अहम हिस्सा रहा है।
पवन सिंह के समर्थन में बयान देकर भी आई थीं चर्चा में
सोनम मलिक उस वक्त भी सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने पवन सिंह के समर्थन में अपनी बात रखी थी। उनके बयान और भोजपुरी स्टार के साथ प्रोफेशनल जुड़ाव को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई थीं।
हालांकि, पवन सिंह की ओर से उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद किए जाने संबंधी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
भोजपुरी से हरियाणवी प्रोजेक्ट तक पहुंचीं सोनम
सोनम मलिक ने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा हरियाणवी प्रोजेक्ट ‘डाक खाना’ में भी काम किया है। Chaupal Original के इस प्रोजेक्ट में वह Ndee Kundu के साथ नजर आई थीं।
अब उनकी आगामी हिंदी फिल्म ‘महक’ को लेकर भी चर्चा है, जिससे उनके करियर को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है।
‘राइज एंड फॉल 2’ में अब दिखेगा नया अंदाज
पवन सिंह के साथ काम करने से लेकर रियलिटी शो तक सोनम मलिक का सफर उन्हें एक नए दर्शक वर्ग तक पहुंचा सकता है।
‘राइज एंड फॉल 2’ में वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद उनकी रणनीति, व्यक्तित्व और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ तालमेल पर नजर रहेगी। अब देखना होगा कि सोनम इस मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने में कितनी सफल होती हैं।
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