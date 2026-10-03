नवजात और गंभीर बच्चों के इलाज में मिलेगी बड़ी राहत, पटना PMCH में 58 बेड का नीकू और 20 बेड का पीकू वार्ड तैयार

जागरण संवाददाता, पटना। नवजात और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में अक्टूबर के पहले सप्ताह में नीकू (नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट) और पीकू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) का विस्तार किया जाएगा।

इससे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने वाले नवजात और बच्चों को भर्ती कराने में होने वाली परेशानी कम होगी और अधिक बच्चों को एक साथ इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल प्रशासन ने विस्तार को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है।

पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में नीकू-पीकू की नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। वर्तमान में पांचवें फ्लोर पर 38 बेड का नीकू और 20 बेड का पीकू संचालित है। नई व्यवस्था के तहत दोनों यूनिट को नए स्वरूप में व्यवस्थित किया जाएगा। इसमें 58 बेड का नीकू वार्ड और 20 बेड का अलग पीकू वार्ड होगा।

गंभीर नवजातों के लिए 58 बेड का नीकू अस्पताल में अभी 38 बेड का नीकू है। नवजातों की संख्या बढ़ने पर कई बार बेड की उपलब्धता चुनौती बन जाती है। नई व्यवस्था में नीकू की क्षमता बढ़ाकर 58 बेड की जाएगी। इससे समय से पहले जन्म लेने वाले, कम वजन वाले और गंभीर स्थिति वाले नवजातों को गहन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वर्तमान में नीकू और पीकू पांचवें फ्लोर पर ही संचालित हो रहे हैं।