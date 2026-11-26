जागरण संवाददाता, पटना। पीएमसीएच में नेफ्रोलाजी विभाग के एमआइसीयू के बाहर बुधवार को हाईकोर्ट की प्रशिक्षु महिला अधिवक्ता अदिति मेधा और डॉक्टरों के बीच जमकर विवाद हुआ।

देखते ही देखते मामला धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में खड़ी महिला अधिवक्ता की कार का शीशा भी तोड़ दिया गया।

वहीं, पीएमसीएच प्रबंधन के अनुसार, महिला अधिवक्ता अपने कथित न्यायाधीश पति के साथ जूते पहनकर एमआइसीयू में घुस गई थीं। चिकित्सकों के विरोध में उन्होंने विवाद करते हुए डॉक्टर और बीच-बचाव कराने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ अभद्रता व हाथापाई की।

इसके विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने दोपहर दो बजे इलाज कार्य बंद कर दिया। अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह के समझाने व पीएमसीएच टीओपी में प्राथमिकी कराने के बाद शाम पांच बजे दोबारा उपचार कार्य शुरू किया। बदसलूकी का वीडियो बनाने पर हुआ विवाद अदिति मेधा के अनुसार, वह अपने परिचित को खाना देने अस्पताल आई थीं। खाना देकर लौटते के क्रम में आइसीयू के बाहर लिफ्ट के पास खड़े गार्ड ने उनसे बदसलूकी की। उन्होंने मोबाइल से इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो डॉक्टरों और गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और उनके तीनों मोबाइल छीन लिए। महिला अधिवक्ता ने बताया कि वीडियो डिलीट करने से मना करने पर कार में बैठी उनकी बेटी व भतीजी को डराया वीडियो मिटाने का दबाव बनाया गया। किसी तरह ड्राइवर दोनों बच्चों को लेकर वहां से बाहर निकला। आरोप है कि इसके बाद बाहरी लोगों को बुलाकर उनकी कार का शीशा तोड़ दिया गया और ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। मामले की सूचना पर पीरबहोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। महिला अधिवक्ता ने थाने में उपाधीक्षक अरविंद कुमार सिन्हा, डा. देवोजीत समेत 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी कराई है। उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। पीरबहोर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। दोनों तरफ से आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टरों ने थप्पड़ मारने, लंगड़ा व चीनी जैसी टिप्पणी का लगाया आरोप जूनियर डॉक्टरों के अनुसार खुद को पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता व पति जो खुद को न्यायाधीश बता रहे थे ने बिना जूते उतारे एमआइसीयू में घुस आईं। डॉक्टर के रोकने पर विवाद शुरू हुआ।