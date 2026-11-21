डिजिटल डेस्क, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के वैशाली जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वे राज्य के विकास को नई गति देने वाली कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री वैशाली स्थित नवनिर्मित 'नीतीश सेतु' का निरीक्षण व दौरा करेंगे।

इसके पश्चात दोपहर करीब 2 बजे आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पीएम मोदी बिहार को लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वे कई तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, वहीं कई नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

इन बहुआयामी परियोजनाओं के दायरे में सड़क नेटवर्क, ऊर्जा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं के माध्यम से समूचे बिहार में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना और आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाना है।

एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम से मुलाकात पटना पहुंचने के बाद पीएम मोदी एयरपोर्च पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। पीएम मोदी ने किया 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली जिले में नीतीश सेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त),बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य मौजद रहे।

मेरे लिए उत्साह का दिन: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "मेरे लिए यह निश्चित रूप से उत्साह का दिन है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं और बिहार को कई परियोजनाएं समर्पित करेंगे। आज का महत्व तब और भी बढ़ जाता है, जब मेरे नेता और मेरे पिता, राम विलास पासवान जी का दशकों पुराना सपना सच होने जा रहा है... और चूंकि आज यह सपना हकीकत बनने जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि मेरे पिता जहां कहीं भी होंगे, इसे देखकर बहुत खुश होंगे।"

कांग्रेस सांसद का पीएम के दौरे पर तंज पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, “यह अच्छी बात है। उन्हें आना चाहिए। एक पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखा जा रहा है। पहले मैंने सुना था कि इसका नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा जाने वाला था। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और कई पुल बनवाए हैं, इसलिए उनके नाम पर पुल का नाम रखना ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार की दिली इच्छा, जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सार्वजनिक रूप से बात की है, वह यह है कि बिहार को 'विशेष राज्य का दर्जा' दिया जाए... अगर प्रधानमंत्री के मन में थोड़ी भी संवेदना है, तो उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए।