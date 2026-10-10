PM Kisan Samman Nidhi की 24वीं किस्त: किसानों के खाते में आएंगे ₹2000 या ₹4000? किन्हें मिलेगा डबल पैसा

डिजिटल डेस्क, पटना।PM Kisan Samman Nidhi 24th Installment: भारत के सभी राज्यों सहित बिहार के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है।

हालांकि, अगली किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी पात्रता और भुगतान का स्टेटस पहले ही जांच लें। 24वीं किस्त में मिल सकते हैं 4,000 रुपये? PM Kisan 4000 Rupees पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। यानी हर किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। जिन किसानों की पिछली किस्त किसी वजह से अटक गई थी, उन्हें बकाया राशि मिलने पर अगली किस्त के साथ कुल 4,000 रुपये मिल सकते हैं। हालांकि, यह भुगतान पात्रता और संबंधित किस्त की मंजूरी पर निर्भर करेगा। बिहार के किसान पहले चेक करें ये जरूरी बातें PM Kisan Beneficiary Status किस्त का पैसा समय पर पाने के लिए किसान अपनी e-KYC पूरी रखें, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जांचें और योजना में अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर भुगतान रुक सकता है।

घर बैठे ऐसे चेक करें किस्त का स्टेटस सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

Know Your Status विकल्प पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी भरें।

रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। इसके बाद भुगतान की स्थिति और खाते में राशि भेजे जाने से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।