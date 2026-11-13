24 घंटे में शिकायत सुलझाने का था आदेश, ठेकेदार लगा रहे थे 10-12 दिन; बिहार में 9 पर हुई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने 'नल जल योजना' से जुड़ी जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है।

विभाग ने समय पर शिकायतों का निपटारा न करने वाले नौ ठेकेदारों पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

24 घंटे की समय-सीमा के बावजूद हो रही थी देरी

शुक्रवार (13 नवंबर) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी धनजी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

उसमें जन-शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। विभाग द्वारा शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय-सीमा तय की गई है।

लेकिन कुछ ठेकेदारों द्वारा औसतन 10 से 12 दिनों में शिकायतों का समाधान किया जा रहा था। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए सचिव ने दोषी ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

कार्यशैली में सुधार की चेतावनी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जुर्माने के साथ-साथ अनावश्यक शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले सभी संवेदकों को अपने कार्यों में तत्काल सुधार लाने की सख्त चेतावनी भी दी गई है।