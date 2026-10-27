पवन सिंह को देखते ही मोनालिसा ने गाया 'झलकता मोर जवनिया ए राजा...', पावर स्टार बोले- ओवरलोड

राधा कृष्ण, पटना। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और अभिनेत्री मोनालिसा का एक मजेदार वीडियो इन दिनों चर्चा में है। पटना में आयोजित IVY अवॉर्ड शो की इस झलक में भोजपुरी गाने, स्टार वाला अंदाज और पवन सिंह का मजाकिया जवाब लोगों का ध्यान खींच रहा है।

वीडियो के साथ साझा किए गए विवरण के मुताबिक, पवन सिंह को देखते ही मोनालिसा ने उनका चर्चित गाना 'झलकता मोर जवनिया ए राजा...' गाना शुरू कर दिया। इसके बाद पावर स्टार ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया- 'हमहूं ओवरलोड बानी!'

भोजपुरी संगीत के शौकीनों के लिए 'झलकता मोर जवनिया ए राजा' जाना-पहचाना गाना है। ऐसे में IVY अवॉर्ड शो के दौरान मोनालिसा का इस गाने को गाना वीडियो को खास बना रहा है।

पवन सिंह और मोनालिसा दोनों ही भोजपुरी मनोरंजन जगत के लोकप्रिय चेहरे हैं। दोनों का यह हल्का-फुल्का पल प्रशंसकों के लिए दिलचस्प बन गया है।

पवन सिंह के जवाब ने बढ़ाया मजा

मोनालिसा के गाने के बाद पवन सिंह का 'हमहूं ओवरलोड बानी' वाला जवाब इस वीडियो का मजेदार हिस्सा बताया जा रहा है।

पावर स्टार अपने बेबाक और मस्ती भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस जवाब ने दोनों कलाकारों के बीच की बातचीत को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है।

हालांकि, वीडियो के उपलब्ध विवरण से पूरे संवाद और उसके संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए पवन सिंह के जवाब को उसी संदर्भ में देखना बेहतर होगा, जिसमें वह वीडियो में सामने आया है।

पटना के IVY अवॉर्ड शो की चर्चा

पटना में आयोजित IVY अवॉर्ड शो भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत की चर्चित हस्तियों की मौजूदगी के कारण सुर्खियों में रहा।

कार्यक्रम की कई झलकियां सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। इसी बीच पवन सिंह और मोनालिसा का यह वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

भोजपुरी फैंस को पसंद आ रहा मस्ती भरा अंदाज

पवन सिंह के गानों की लोकप्रियता और मोनालिसा की पहचान ने इस वीडियो को भोजपुरी दर्शकों के लिए खास बना दिया है। एक ओर मोनालिसा का गाना और दूसरी ओर पावर स्टार का मजाकिया जवाब दोनों का यह पल मनोरंजन से भरपूर नजर आता है।