बेतिया के 'राजू' और असम की 'कांछी' से शुरू हुई कहानी, पटना जू में 25 गैंडों का हुआ सफल प्रजनन

जागरण संवाददाता, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू की पहचान सिर्फ हरियाली और वन्यजीवों से नहीं, बल्कि एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण की लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा से भी जुड़ी है।

गैंडों की संख्या के मामले में पटना जू विश्व के चिड़ियाघरों में दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में यहां चार अलग-अलग नस्लों के 10 गैंडे हैं, जिनमें छह नर और चार मादा हैं। विश्व गैंडा दिवस पर इनकी कहानी संरक्षण की ऐसी उपलब्धि सामने लाती है, जिसने पटना जू को खास पहचान दिलाई है। विश्व गैंडा दिवस रिपोर्ट।

पटना जू में गैंडा संरक्षण की शुरुआत 28 मई 1979 को हुई, जब असम से नर ‘कांछा’ और मादा ‘कांछी’ को लाया गया। करीब तीन वर्ष बाद 28 मार्च 1982 को बेतिया से रेस्क्यू किया गया नर गैंडा ‘राजू’ भी यहां पहुंचा।

बेहतर प्रबंधन और अनुकूल वातावरण का परिणाम आठ जुलाई 1988 को सामने आया, जब राजू और कांछी के मिलन से मादा गैंडा ‘हड़ताली’ का जन्म हुआ। इसके बाद ‘रानी’ ने पटना जू में गैंडा प्रजनन की उम्मीद को और मजबूत किया।