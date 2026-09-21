मोकामा रेल खंड पर काम के चलते आज 14 ट्रेनें रद, 17 डायवर्ट; यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु के समानांतर बने नए रेल पुल और हाथीदह जंक्शन (अपर), टाल, रामपुर डुमरा व दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशन के पास प्री-नान इंटरलाकिंग और नान इंटरलाकिंग कार्य कराया जा रहा है।

इस कारण रविवार को पूर्व मध्य रेलवे की 12 ट्रेनें रद रहीं, जबकि छह का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया गया। वहीं सोमवार को 14 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि 17 के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

रेलवे ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले एनटीईएस एप या रेलवन एप के माध्यम से ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें।

यात्री रेल मदद नंबर 139 पर ट्रेन की ताजा जानकारी ले सकते हैं। सोमवार को 13030 मोकामा - हावड़ा एक्सप्रेस, 13122 गाजीपुर सिटी - कोलकाता टर्मिनल एक्सप्रेस, 15527 जयनगर - पटना जंक्शन एक्सप्रेस, 15528 पटना जंक्शन - जयनगर एक्सप्रेस, 63204 मोकामा - किऊल मेमू, 63229 आरा - बनारस मेमू, 63275 किऊल - पटना जंक्शन मेमू फास्ट पैसेंजर रद रहेंगी।

वहीं, 63276 पटना जंक्शन-किऊल मेमू फास्ट पैसेंजर, 04186 आसनसोल - वीजीएलजे स्पेशल, 13029 हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा - जयनगर एक्सप्रेस, 13032 जयनगर - हावड़ा एक्सप्रेस, 63230 बनारस - आरा मेमू और 13416 जयनगर - हावड़ा एक्सप्रेस भी रद रहने की सूचना है।

रविवार को 17006 रक्सौल - हैदराबाद एक्सप्रेस, 53235 हिलसा - फतुहा पैसेंजर, 53236 फतुहा - हिलसा पैसेंजर, 63204 मोकामा - किऊल मेमू, 63229 आरा - बनारस मेमू, 63230 बनारस - आरा मेमू, 04185 वीजीएलजे - आसनसोल स्पेशल ट्रेन रद रही।

वहीं, 13029 हावड़ा - मोकामा एक्सप्रेस, 13031 हावड़ा - जयनगर एक्सप्रेस, 13121 कोलकाता - गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, 13415 मालदा टाउन - पटना एक्सप्रेस और 14004 नई दिल्ली - मालदा टाउन एक्सप्रेस भी रद रही। इसी प्रकार 13006 अमृतसर - हावड़ा एक्सप्रेस (बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल के रास्ते), 13038 देहरादून - हावड़ा एक्सप्रेस (पंडित दीनदयाल उपाध्याय - गया - प्रधानखंटा के रास्ते), 13047 हावड़ा - रामपुरहाट एक्सप्रेस (किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर के रास्ते) परिवर्तित मार्ग से चलाई गई। 15657 दिल्ली - कामाख्या एक्सप्रेस (पंडित दीनदयाल उपाध्याय - गया - किऊल के रास्ते), 15658 कामाख्या - दिल्ली एक्सप्रेस (किऊल - गया - पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते) और 22564 उधना - जयनगर एक्सप्रेस (दानापुर-पाटलिपुत्र-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर के रास्ते) भी परिवर्तित मार्ग से चलाई गई।

आज ये ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी सोमवार को 12303 हावड़ा - नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस (किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर के रास्ते), 12435 जयनगर - आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस (समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र-दानापुर के रास्ते), 13006 अमृतसर - हावड़ा एक्सप्रेस (बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल के रास्ते), 13037 हावड़ा - देहरादून एक्सप्रेस (प्रधानखंटा-गया-पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते), 13038 देहरादून - हावड़ा एक्सप्रेस (पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया-प्रधानखंटा के रास्ते) परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी।

13047 हावड़ा - रामपुरहाट एक्सप्रेस (किऊल-शेखपुरा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर के रास्ते), 13208 पटना - जसीडीह एक्सप्रेस (बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल के रास्ते), 13281 डिब्रूगढ़ - राजेन्द्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस (शाहपुर पटोरी-पाटलिपुत्र-पटना के रास्ते), 13334 पटना - दुमका एक्सप्रेस (बख्तियारपुर-बिहारशरीफ-शेखपुरा-किऊल के रास्ते), 15510 पटना - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (पाटलिपुत्र-हाजीपुर-शाहपुर पटोरी-बरौनी के रास्ते), 15657 दिल्ली - कामाख्या एक्सप्रेस (पंडित दीनदयाल उपाध्याय-गया-किऊल के रास्ते) परिवर्तित मार्ग चलेगी।