जागरण संवाददाता, पटना। दारोगा भर्ती परीक्षा और बीपीएससी परीक्षा रद कराने की मांग को लेकर मंगलवार को पटना में प्रतियोगी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन देखते ही देखते पुलिस के लिए चुनौती बन गया। बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस को चकमा देते हुए विधानसभा की ओर बढ़ते चले गए।

प्रदर्शन को देखते हुए जेपी गोलंबर के साथ डाकबंगला चौराहे और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसके बावजूद छात्रों ने अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी।

रामगुलाम चौक से चिड़ैयाटांड़ ओवरब्रिज होते हुए बढ़े छात्र

बड़ी संख्या में छात्र जेपी गोलंबर के पास जुटे थे। पुलिस की नजर प्रदर्शनकारियों पर थी। इसी बीच छात्रों का एक समूह पुलिस की बैरिकेडिंग को चकमा देकर रामगुलाम चौक की ओर बढ़ गया।