पटना छात्रा हत्याकांड में नया खुलासा: झारखंड में मिली मोबाइल लोकेशन, साइबर अपराधियों पर मर्डर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पटना। राजेंद्र नगर रेलवे यार्ड के पूरब पोल संख्या 538/23 के सामने रेल पटरी के किनारे आठ अक्टूबर की रात में मिले 21 वर्षीय छात्रा के शव के मामले में नया मोड़ आया है। स्वजन के आवेदन पर कंकड़बाग थाने में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।

स्वजन का आरोप है कि साइबर बदमाशों ने पहले पैसों की ठगी की और फिर छात्रा की हत्या कर दी। छात्रा के मोबाइल का लोकेशन झारखंड में मिलने और खाते से 80 हजार रुपये की निकासी की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है।

पुलिस छात्रा के मोबाइल फोन को मौत का राज खोलने वाली अहम कड़ी मान रही है। काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) निकालकर यह पता लगाया जा रहा है कि किन नंबरों से सबसे अधिक काल आए और छात्रा ने किन लोगों से संपर्क किया था।