पटना में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसी छात्रा की मौत, 4 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला शव

जागरण संवाददाता, पटना। कंकड़बाग थाना क्षेत्र की 24 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पांच अक्टूबर को घर से लापता छात्रा का शव शुक्रवार की सुबह राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। उसके शव के पास ही एक युवक का शव भी बरामद हुआ है।

युवक की पहचान नहीं हो सकी है। छात्रा के स्वजन ने शव की पहचान करने के बाद साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। स्वजन के मुताबिक, छात्रा साइबर अपराधियों के संपर्क में थी। शातिर उसे बार-बार फोन कर रुपये की मांग कर रहे थे। इसकी जानकारी परिवार को तब हुई, जब अलग-अलग नंबरों से स्वजन के पास फोन आने लगे। कभी दुबई तो कभी दूसरे राज्यों से फोन कर कहा जाता था कि उसने लोन लिया है, लेकिन अब तक रकम नहीं चुकाई है।

रुपये नहीं देने पर घर पहुंचकर रिकवरी करने की धमकी भी दी जा रही थी। इसको लेकर स्वजन के सदस्यों की फोन करने वालों से कई बार बहस भी हुई। पिता के खाते से डेढ़ लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन स्वजन ने बताया कि बाद में जानकारी मिली कि छात्रा ने पिता के बैंक खाते से डेढ़ लाख रुपये से अधिक की राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की थी। परिवार को आशंका है कि साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दबाव बनाकर उससे रुपये ट्रांसफर कराए।

हालांकि, रुपये के लेनदेन और युवती की मौत के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजेंद्र नगर टर्मिनल जीआरपी के थानाध्यक्ष ने बताया कि छात्रा के शव की पहचान हो गई है। स्वजन के अनुसार, वह लापता थी।

मामले में यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है। कंकड़बाग थाने की पुलिस से भी संपर्क किया गया है। छात्रा के शव के पास मिले युवक की पहचान और दोनों की मौत के कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। छात्रा का मोबाइल, बैग व अन्य सामान मिले हैं।

तीन दिन पहले शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं हुई सचेत छात्रा के भाई के अनुसार, उनकी बहन पांच अक्टूबर की सुबह 10:00 से 11:00 बजे घर से निकली थी। उसने बताया था कि वह एनआइटी के पास कोई फार्म भरने जा रही है।