मां को जिंदा जलाया, फिर बोला- 'मैं भगवान हूं, उसे स्वर्ग पहुंचा दिया'; पटना में बेटे का चौंकाने वाला दावा
पटना में एक बेटे ने अपनी 60 वर्षीय मां की कथित तौर पर हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद उसने ...और पढ़ें
HighLights
पटना में बेटे ने मां की हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद खुद को भगवान बताया, मां को स्वर्ग भेजने का दावा।
पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति और नशे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Crime News: पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में 60 वर्षीय महिला की मौत के मामले में उसके बेटे चिंटू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला की मौत के मामले में बेटे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर हाथापाई भी की।
पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी को पकड़ने पहुंची टीम को उसे काबू करने में परेशानी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसके व्यवहार को भी पुलिस ने असामान्य बताया है। इसी दौरान उसके कथित बयान ने मामले को और चर्चा में ला दिया।
गिरफ्तारी के बाद बोला- 'मैं भगवान हूं'
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद चिंटू खुद को भगवान बताने लगा। उसने कथित तौर पर कहा कि उसने अपनी मां को 'स्वर्ग पहुंचाया' है। पुलिस उसके इन बयानों को भी जांच का हिस्सा मानकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय आरोपी की मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी थी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया था या नहीं।
दीवान मोहल्ले में हुई घटना, मां की मौत
मृतका की पहचान 60 वर्षीय मंजू देवी के रूप में हुई है। वह खाजेकलां थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ले में रहती थीं। उनका बेटा चिंटू कुमार ऑटो रिक्शा चलाता है।
पुलिस के अनुसार, घटना के समय चिंटू के नशे में होने की बात सामने आई है। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की।
पुलिस टीम से भी कथित हाथापाई
पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। टीम ने किसी तरह उसे नियंत्रित किया और हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच अधिकारी घटना की परिस्थितियों, आरोपी के कथित बयानों और वारदात के पीछे की वजहों को जोड़कर पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
पुलिस ने मंजू देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना के एनएमसीएच भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और परिस्थितियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नशे की बात की भी जांच, वजह तलाश रही पुलिस
पुलिस के अनुसार, आरोपी के नशे का आदी होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना के समय उसने किस पदार्थ का सेवन किया था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
पुलिस पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के बयानों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
यह भी पढ़ें- पटना में नशेड़ी बेटे ने मां को जिंदा जलाया, बचाने आए पड़ोसी को दांत से काटा; पुलिस ने किया गिरफ्तार