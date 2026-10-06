पटना में आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच बजेगा सायरन, 3 KM तक सुनाई देगी आवाज 

राज्य ब्यूरो, पटना। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा मंगलवार को नए आपातकालीन सायरन प्रणाली का टेस्ट किया जाएगा। यह अत्याधुनिक सायरन प्रणाली राजधानी पटना के न्यू पुनाईचक में निदेशालय के नियंत्रण कक्ष में स्थापित की गई है।

मंगलवार को दोपहर एक से दो बजे के बीच इसका तकनीकी परीक्षण होगा। इस दौरान सायरन की अलग-अलग तरह की आवाज करीब दो से तीन किमी के दायरे में सुनाई देंगी। इसमें हमले की चेतावनी और हमला टलने जैसी सूचनाएं भी प्रसारित की जा सकती हैं।