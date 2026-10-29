पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, सीएम आवास की ओर कूच की तैयारी; सड़कों पर पुलिस का पहरा

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में 1799 पदों पर हुई दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित अभ्यर्थी लोक सेवक आवास का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे।

पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर की बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च, यातायात प्रभावित प्रदर्शन की शुरुआत सुबह गांधी मैदान के गेट नंबर-10 से हुई। अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक महीने से धरने पर बैठे थे अभ्यर्थी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले एक महीने से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप है कि इतने दिनों तक आंदोलन करने के बावजूद शासन-प्रशासन के किसी अधिकारी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार अनदेखी के कारण उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।