दारोगा भर्ती परीक्षा रद तो सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी, तिरंगा लेकर पटना गांधी मैदान से JP गोलंबर तक मार्च; पुलिस ने रोका रास्ता

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा रद होने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर दिखाई दिया। गर्दनीबाग में चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंचे और वहां से तिरंगा लेकर मार्च करते हुए जेपी गोलंबर की ओर बढ़े। हाथों में बैनर-पोस्टर और जुबां पर नारे लिए अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने के फैसले का विरोध किया।

प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तिरंगा लेकर निकले अभ्यर्थी, सड़कों पर गूंजे नारे सोमवार को अभ्यर्थी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। पोस्टरों पर “एक सुत्ता दो चाय”, “BPSSC आयोग हाय-हाय” समेत अलग-अलग नारे लिखे थे। गांधी मैदान से अभ्यर्थियों का मार्च शुरू हुआ। तिरंगा हाथ में लेकर अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों की भीड़ जेपी गोलंबर की ओर पहुंच गई। JP गोलंबर पर पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग अभ्यर्थियों के जेपी गोलंबर पहुंचने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। मौके पर पुलिस अधिकारी लगातार अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और लगातार नारेबाजी करते रहे। दो लेयर की सुरक्षा, आगे पुलिस-पीछे RAF प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पटना की सड़कों पर दो लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आगे बिहार पुलिस के जवान तैनात हैं, जबकि पीछे RAF की टीम को लगाया गया है।