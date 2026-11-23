डिजिटल टीम, पटना। श्रवण बाधित बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और शिक्षकों को सांकेतिक भाषा में दक्ष बनाने के लिए एससीईआरटी में सोमवार से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कदम से श्रवण बाधित बच्चों के लिए संवाद की बाधाएं कम होंगी। साथ ही शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। संस्थान के समावेशी शिक्षा विभाग की पहल पर यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का समापन 27 नवम्बर को होगा।

भारतीय सांकेतिक भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्रशिक्षण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जुड़े उन विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल किया गया है, जहां श्रवण बाधित बच्चे पढ़ रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों को भारतीय सांकेतिक भाषा का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाला यह आवासीय प्रशिक्षण शिक्षकों को बच्चों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में मदद करेगा। इससे वे बच्चों की बातों और शैक्षणिक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।