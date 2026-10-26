पटना में बिना सूचना बंद किया राजेंद्रनगर फ्लाईओवर, दोनों ओर भीषण जाम; पुलिस से भिड़े लोग

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य के कारण राजेंद्रनगर फ्लाईओवर पर यातायात बंद कर दिया गया है। फ्लाईओवर के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अचानक रास्ता बंद होने से कंकड़बाग, राजेंद्रनगर और कदमकुआं की ओर आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। रास्ता बंद होने से नाराज कुछ लोगों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हुई।

अचानक रास्ता बंद, लोगों को नहीं मिली पहले से जानकारी फ्लाईओवर पर यातायात रोकने के बाद लोगों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी यातायात व्यवस्था में बदलाव से पहले पर्याप्त सूचना नहीं दी गई।

उनका मानना है कि यदि पहले से जानकारी मिल जाती, तो वे समय रहते दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। अचानक हुई इस व्यवस्था से लोगों की यात्रा प्रभावित हुई और जाम के कारण अतिरिक्त समय लगा। धनुष सेतु बनेगा वैकल्पिक रास्ता राजेंद्रनगर फ्लाईओवर बंद होने के बाद वाहन चालकों को धनुष सेतु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मार्ग से आने-जाने पर कुछ लोगों को अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है। रोजाना फ्लाईओवर से गुजरने वाले यात्रियों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग और अतिरिक्त समय को ध्यान में रखकर निकलना होगा। 5 नवंबर तक बंद रहेगा आरओबी पटना अंडरग्राउंड मेट्रो के पीसी-03 निर्माण कार्य के तहत मेट्रो की टनल रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को क्रॉस कर रही है। निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए फ्लाईओवर पर यातायात बंद किया गया है।