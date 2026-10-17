पटना से पूर्णिया जाने वालों को बड़ी राहत, सुपौल NH-27 पर बन रहा बिहार का पहला हाईवे मोटेल; मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना से पूर्णिया और सीमांचल की ओर सड़क मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में सफर अधिक सुविधाजनक हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के आसनपुर कुपहा में बिहार का पहला आधुनिक हाईवे मोटेल बनाया जा रहा है। यह स्थल कोसी महासेतु के पास स्थित है और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बीच रास्ते में आराम करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) की देखरेख में बन रहे इस मिड-वे सर्विस प्लाजा पर करीब 24.05 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से पटना से पूर्णिया जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ NH-27 पर सफर करने वाले अन्य लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी के यात्रियों को मिलेगी आराम की सुविधा हाईवे पर लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों को आराम करने, स्वच्छ शौचालय इस्तेमाल करने, भोजन करने और जरूरत पड़ने पर रात बिताने के लिए बेहतर जगह की जरूरत होती है। इस मोटेल को इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

परियोजना के तहत यात्रियों के लिए किफायती दरों पर खानपान और ठहरने की व्यवस्था प्रस्तावित है। यहां आधुनिक कमरे उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि यात्री कुछ घंटे आराम कर सकें या जरूरत के मुताबिक रात में भी रुक सकें। इससे खासकर परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों को सहूलियत मिल सकती है।

₹24.05 करोड़ की परियोजना, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य इस मोटेल का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन निगरानी कर रहा है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने निर्माण स्थल का जायजा लेकर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के कार्यपालक अभियंता विकास कुमार से परियोजना की प्रगति और कार्ययोजना की जानकारी ली।

डीएम ने निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रशासन के अनुसार, NH-27 पर वाहनों की आवाजाही और लंबी दूरी के सफर को देखते हुए यह परियोजना यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, सुविधाओं का वास्तविक लाभ मोटेल के तैयार होने और संचालन शुरू होने के बाद मिलेगा।

दूसरे चरण में ग्रीन पार्क और EV चार्जिंग स्टेशन की योजना परियोजना के दूसरे चरण में मोटेल परिसर को और सुविधाजनक बनाने की योजना है। इसके तहत हरित पार्क, बच्चों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन और एक्टिविटी एरिया विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे यात्रा के दौरान परिवारों और बच्चों को आराम के साथ मनोरंजन की सुविधा भी मिल सकेगी।

भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए हाई-स्पीड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।

बिहार के अन्य जिलों में भी मोटेल बनाने की योजना सुपौल में बन रहा यह मोटेल राज्य में हाईवे यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राज्य के चार अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मोटेल निर्माण की योजना प्रस्तावित है।