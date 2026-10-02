पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे समेत कई बड़ी परियोजनाओं में आएगी तेजी, बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने गडकरी को बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नई गाद (सिल्ट) प्रबंधन नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गडकरी ने पहल के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार की यह नीति पूरे देश के लिए एक मॉडल साबित हो सकती है। इस नीति से सड़क निर्माण में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा निर्माण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।