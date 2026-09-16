पटना-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन को 16 अक्टूबर तक मिला एक्सटेंशन, सीमांचल के यात्रियों को राहत

जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने पटना-पूर्णिया कोर्ट के बीच चल रही विशेष ट्रेनों का परिचालन आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है।

रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद ट्रेन संख्या 03216 और 03215 के परिचालन की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे पटना और सीमांचल के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

ट्रेन संख्या 03216 का शेड्यूल

पटना से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली ट्रेन संख्या 03216 का परिचालन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह ट्रेन सप्ताह में पांच दिन चलेगी। बुधवार और शनिवार को इसका परिचालन नहीं होगा। इस अवधि में ट्रेन के कुल 22 फेरे निर्धारित किए गए हैं।