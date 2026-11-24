जागरण संवाददाता, पटना। फरवरी में बर्ड फ्लू की मार झेल चुके पटना के पोल्ट्री फार्म पर एक बार फिर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। कई महीनों तक बंद रही फार्मिंग गतिविधियां अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दोबारा शुरू हुई थीं। किशनगंज से 400 चूजे मंगाए गए और कटक से अंडों की खेप मंगाई गई।

फार्म में धीरे-धीरे कामकाज पटरी पर लौट रहा था, लेकिन बिहारशरीफ में बर्ड फ्लू की पुष्टि ने फिर चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के नए मामले सामने आने से फार्म को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन गया है। अभी अंडे से चुजे निकल ही रहे हैं कि फार्म की चिंता बढ़ गई है।

फरवरी 2026 में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पटना के चितकोहरा स्थित कौशल नगर पोल्ट्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आठ हजार मुर्गे-मुर्गियों को मारकर दफनाया गया था। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पक्षियों के साथ अंडे और मुर्गी दाने को भी नष्ट करना पड़ा था।

इस कार्रवाई से फार्मिंग गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई थीं। कई महीनों बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में किशनगंज से 400 चूजे लाकर दोबारा पालन शुरू किया गया। अब बिहारशरीफ में बर्ड फ्लू की पुष्टि ने फार्म के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। संक्रमण से बचाव के लिए यहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। फार्म परिसर की नियमित साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। कर्मचारियों को भी संक्रमण से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। पक्षियों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।