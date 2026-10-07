पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत मामले में CBI को नहीं मिले सबूत, पोक्सो कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने मंगलवार को पाक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमण की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।

सीबीआइ ने अपनी जांच में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ घटना से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही है। मामले में अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अदालत ने सूचक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।