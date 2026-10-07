फर्जी प्रमाण पत्र से 10 साल तक सरकारी नौकरी, बांका की टीचर पर विजिलेंस ने कसा शिकंजा 

जागरण संवाददाता, बांका। फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर प्रखंड शिक्षिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बांका थाना में फिर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी लकड़ीकोला मध्य विद्यालय की प्रखंड शिक्षिका पायल सिंह के खिलाफ दर्ज की गई है।

वह अमरपुर थाना क्षेत्र के महादेवपुर के समीप कोठिया गांव निवासी श्रवण कुमार सिंह की पत्नी है। पायल की 2015 में प्रखंड शिक्षिका के रूप में नियुक्ति हुई थी। उनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के स्तर से कराई गई। जांच में उनका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ही फर्जी साबित हो गया। इसके अलावा झारखंड अधिविद्य परिषद रांची का रोल कोड 01101 तथा रोल नंबर 002722 अंकित है। प्रमाणपत्र की परीक्षा तिथि 18 अगस्त 2014 और प्राप्तांक 1137/1500 दर्ज है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से कराए गए सत्यापन में उक्त अंक पत्र एवं प्रमाणपत्र का परिषद की अभिलेख पंजी में कोई विवरण दर्ज नहीं मिला। परिषद ने प्रमाणपत्र को अपने स्तर से निर्गत नहीं किए जाने की बात भी कही है।