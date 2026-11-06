जागरण संवाददाता, पटना। सड़क हादसे में 16 वर्षीय बेटे को खोने के असहनीय दुख के बीच पुनाईचक निवासी सुभाष कुमार के परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की।

बेटे मोनू कुमार को ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद स्वजन ने उसका लिवर और दोनों किडनी दान करने का निर्णय लिया। इससे तीन मरीजों को नया जीवन मिला।

IGIMS में एक युवती का लिवर और एक मरीज की किडनी प्रत्यारोपित की गई, जबकि दूसरी किडनी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्स पटना पहुंचाई गई, जहां एक अन्य मरीज का प्रत्यारोपण हुआ।

इस बीच बिहार में पहली बार राज्य सरकार की आर्थिक सहायता से लिवर ट्रांसप्लांट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल पर इसके लिए 15 लाख रुपये का अनुदान तीन दिनों में उपलब्ध कराया गया।

सरकार की योजना के तहत अब आइजीआइएमएस में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीज को आर्थिक सहायता मिलेगी।

हादसे के 16 दिन बाद अंगदान से तीन मरीजों को जीवन

हनुमान नगर, पुनाईचक निवासी सुभाष कुमार के 16 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार 19 अक्टूबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन उपचार के बाद 21 अक्टूबर को आइजीआइएमएस के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में डाॅ. संजीव कुमार की यूनिट में भर्ती कराया गया।

जांच में मस्तिष्क में गंभीर चोट और फेफड़े के काम नहीं करने की बात सामने आई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। तीन नवंबर को संस्थान की ब्रेन डेथ कमेटी ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच कर ब्रेन डेथ की पुष्टि की।

कमेटी के अध्यक्ष डाॅ. मनीष मंडल और सदस्य डाॅ. संजीव कुमार, डाॅ. प्रदीप जायसवाल व डाॅ. अभय रंजन ने प्रक्रिया पूरी की। बेटे के बचने की उम्मीद नहीं होने की जानकारी मिलने पर स्वजन ने बड़ा फैसला ल‍िया। लिवर और दोनों किडनी दान करने की सहमति दी। स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर तीन दिन में मिला अनुदान मोनू के अंगदान की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आईजीआईएमएस के निदेशक डाॅ. बिंदे कुमार और गैस्ट्रो सर्जरी एवं लिवर ट्रांसप्लांट विभागाध्यक्ष डाॅ. मनीष मंडल से बात की।

उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्यारोपण में आर्थिक या संसाधन संबंधी बाधा नहीं आनी चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सरकार की ओर से प्रति मरीज 15 लाख रुपये का अनुदान देने के पूर्व घोषित निर्णय के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण किसी जरूरतमंद को जीवनरक्षक उपचार से वंचित नहीं होना पड़े, यह सरकार का संकल्प है। सोटो-नोटो के समन्वय से तीन मरीजों को मिले अंग मोनू के अंगदान की सूचना स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (सोटो) ने नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (नोटो), दिल्ली और रीजनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (रोटो), कोलकाता को दी।