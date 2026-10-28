Patna MLC Election 2026: अनंत सिंह बोले- 'मतगणना पूरी हो गई और हम हार गए', नीरज कुमार को बधाई देने पर कही ये बात

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों पर विधायक अनंत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हार स्वीकार करते हुए कहा कि मतगणना पूरी हो गई है और वे चुनाव हार गए हैं। अनंत सिंह ने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है और जिसे जनता का समर्थन मिला, वही जीता।

‘अब इस पर क्या चर्चा करनी है?’ अनंत सिंह ने चुनाव परिणाम पर कहा, “मतगणना पूरी हो गई है और हम हार गए। अब इस पर क्या चर्चा करनी है? क्या हमने किसी दुकान से वोट खरीदे थे? क्या वोटों को तौलकर ले आए थे? जनता ही सर्वोपरि है और भगवान भी जनता के साथ हैं। जिन्हें जनता का वोट मिला, वे जीत गए और जिन्हें नहीं मिला, वे हार गए। वे जीत गए और हम हार गए। अब और क्या कहना है?”

पार्टी से नाराजगी की बात से किया इनकार अनंत सिंह ने पार्टी से नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह कभी पार्टी से नाराज नहीं रहे हैं। नतीजों के बाद उनके इस बयान को चुनावी हार पर उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।