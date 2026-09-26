पटना मेट्रो के मेंटेनेंस के लिए 14.40 करोड़ मंजूर, DMRC संभालेगी जिम्मा

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने 14.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह राशि सब्सिडी के रूप में खर्च की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के दो वर्ष आठ महीने के रखरखाव के लिए कुल 179.37 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से परिचालन के लिए 179.37 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। इसमें से अब तक 39.85 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। अब तत्काल जरूरत को देखते हुए 14.40 करोड़ रुपये और मंजूर किए गए हैं। इसके बाद कुल 125.12 करोड़ रुपये की राशि शेष रहेगी।