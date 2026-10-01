पटना में देर रात चलने वालों के लिए जरूरी खबर: आज इस फ्लाईओवर पर नहीं चलेंगे वाहन, देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। शहर के प्रमुख फ्लाईओवर और पुलों पर आज से ट्रैफिक रोककर उनकी मजबूती की जांच की जाएगी। आइआइटी पटना की देखरेख में होने वाली लोड टेस्टिंग और कंडीशन सर्वे के कारण एक से आठ अक्टूबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर रात दो बजे से सुबह चार बजे तक संबंधित पुलों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।

ऐसे में इस समय इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को पहले से वैकल्पिक मार्ग की योजना बनानी होगी। आज रात आर-ब्लाक फ्लाईओवर पर रहेगा ट्रैफिक बंद ट्रैफिक बंदी की शुरुआत आज, 1 अक्टूबर से होगी। रात दो बजे से सुबह चार बजे तक आर-ब्लाक रोड फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान लोड टेस्टिंग और तकनीकी जांच की जाएगी। देर रात इस मार्ग से आने-जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। तीन अक्टूबर को GPO-चिरैयाटांड़ के बीच जांच 3 अक्टूबर को जीपीओ सर्किल और चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर के बीच के फ्लाईओवर पर यातायात रोका जाएगा। यहां भी रात दो से चार बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से निर्धारित समय के दौरान इस मार्ग से बचने की अपील की है।

चिरैयाटांड़ और कंकड़बाग फ्लाईओवर की भी बारी 5 अक्टूबर को चिरैयाटांड़ आरओबी, जबकि 6 अक्टूबर को कंकड़बाग फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बंद रहेगा। दोनों जगह रात दो बजे से सुबह चार बजे तक जांच का काम होगा। यानी इन दोनों तारीखों में देर रात सफर करने वालों को संबंधित रूट के लिए वैकल्पिक मार्ग देखना होगा।

7 अक्टूबर को करबिगहिया रूट पर भी रोक 7 अक्टूबर को चिरैयाटांड़ से मीठापुर ओवरब्रिज वाया करबिगहिया रोड फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। दो घंटे की इस अवधि में संबंधित फ्लाईओवर पर वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

8 अक्टूबर को बेली रोड ब्रिज पर ट्रैफिक बंद जांच अभियान का अंतिम चरण 8 अक्टूबर को होगा। इस दिन बेली रोड ब्रिज पर रात दो बजे से सुबह चार बजे तक यातायात बंद रखा जाएगा। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार इन पुलों पर चल रही लोड टेस्टिंग और कंडीशन सर्वे का चरण पूरा होगा।