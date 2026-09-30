30 दिन तक इस रोड पर No Entry: फतुहा-दनियावां मार्ग बंद, पटना से बिहारशरीफ-नवादा निकलने से पहले जान लें नया रूट

जागरण संवाददाता, पटना। फतुहा-दनियावां मार्ग से आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। धोवा/कोल्हर नदी पर बने पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत के कारण यह मार्ग अगले 30 दिनों तक बंद रहेगा। मरम्मत कार्य के दौरान वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रहेगी।

यातायात पुलिस ने इस दौरान वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय कर दिया है। पटना से बिहारशरीफ और नवादा जाने वाले वाहन चालकों को अब बदले हुए रूट से जाना होगा। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बंद मार्ग की ओर जाने के बजाय निर्धारित वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें। पुल की मरम्मत के कारण क्यों बंद किया गया फतुहा-दनियावां मार्ग? धोवा/कोल्हर नदी पर बने पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत का काम किया जाना है। मरम्मत कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के लिए मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

यातायात पुलिस के अनुसार यह व्यवस्था करीब 30 दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। प्रशासन का उद्देश्य मरम्मत के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखना है। साथ ही बंद रास्ते पर वाहनों की भीड़ और जाम की स्थिति से बचना भी मकसद है। पटना से बिहारशरीफ-नवादा जाने वालों के लिए नया रूट क्या होगा? पटना से बिहारशरीफ और नवादा की ओर जाने वाले वाहनों को फतुहा से आगे निर्धारित वैकल्पिक मार्ग लेना होगा। यातायात पुलिस के मुताबिक वाहन फतुहा से न्यू बाईपास की ओर जाएंगे।

इसके बाद बख्तियारपुर और हरनौत होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस रूट का इस्तेमाल मार्ग बंद रहने की अवधि में किया जाएगा। वाहन चालकों को सफर शुरू करने से पहले वैकल्पिक रास्ते को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है। इससे बंद मार्ग की ओर जाने और वापस लौटने की परेशानी से बचा जा सकेगा। दनियावां से पटना आने वालों को किस रास्ते से जाना होगा? दनियावां से पटना की ओर आने वाले वाहनों के लिए भी अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। ऐसे वाहनों को बिहटा-सरमेरा पथ का उपयोग करने की सलाह दी गई है।