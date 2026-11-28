जागरण संवाददाता, पटना। पटना जंक्शन के न्यू मार्केट की ओर खुलने वाला निकास द्वार संख्या-दो रेलवे ने शनिवार को पूरी तरह बंद कर दिया। रास्ते को कंक्रीट से ढालकर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

दानापुर मंडल की ओर से करीब एक माह पहले ही इसे बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिस पर शनिवार को अमल किया गया। रेलवे के इस फैसले का न्यू मार्केट के दुकानदारों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि रास्ता बंद होने से कारोबार प्रभावित होगा और परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।

रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही से चलता था कारोबार न्यू मार्केट के दुकानदारों के अनुसार, पटना जंक्शन के इस निकास द्वार से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री बाजार पहुंचते थे। स्टेशन से निकलने वाले यात्रियों की आवाजाही के कारण दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहती थी। अब रास्ता बंद होने से बाजार में आने वाले लोगों की संख्या कम होने की आशंका है। इसका सीधा असर दुकानदारों की आमदनी पर पड़ेगा।

दुकानदारों ने कहा, कारोबार की टूट गई कमर रेलवे के फैसले से दुकानदारों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि अचानक रास्ता बंद करने से उनके कारोबार की कमर टूट गई है। कई दुकानदारों के परिवार पूरी तरह इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं। यात्रियों की आवाजाही ही उनकी दुकानों की आमदनी का प्रमुख आधार थी। अब निकास द्वार बंद होने से ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

रोजगार और परिवारों की आजीविका पर नहीं दिया ध्यान दुकानदारों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन ने रास्ता बंद करने से पहले स्थानीय कारोबारियों के रोजगार और उनके परिवारों की आजीविका के बारे में नहीं सोचा। उनका सवाल है कि यात्रियों की सुविधा और स्थानीय व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखे बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया।

दुकानदारों का कहना है कि इसका असर सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। रेलवे प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार की मांग निकास द्वार बंद किए जाने के बाद दुकानदारों ने रेलवे प्रशासन से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा कारणों से रास्ता बंद करना जरूरी था तो यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

दुकानदारों ने रेलवे से ऐसा रास्ता निकालने की मांग की है, जिससे स्टेशन की सुरक्षा भी बनी रहे और उनका कारोबार भी प्रभावित न हो। अपराधियों और बिना टिकट यात्रियों की आवाजाही रोकने के लिए फैसला इधर, रेल प्रशासन का कहना है कि पटना जंक्शन के इस रास्ते का इस्तेमाल बदमाश अपराध करने के बाद स्टेशन परिसर से भागने के लिए करते थे। इसके अलावा बिना टिकट यात्री भी इसी रास्ते से स्टेशन परिसर में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे।