जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार देर रात पुणे जाने वाली इंडिगो की उड़ान रद होने से यात्रियों ने जमकर नाराजगी जताई।

अचानक विमान रद किए जाने और समय पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से परेशान यात्रियों ने एयरलाइंस के काउंटर पर हंगामा किया। यात्रियों ने कर्मचारियों पर टालमटोल करने और समस्या के समाधान में रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया।

जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E126 को रात 2:45 बजे पटना से पुणे के लिए रवाना होना था। इसके लिए पुणे से आने वाली फ्लाइट संख्या 6E653 को रात करीब 1:40 बजे पटना पहुंचना था।

लखनऊ डायवर्ट क‍िया गया व‍िमान

हालांकि, खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण विमान पटना आने के बजाय लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। इसके बाद पटना से पुणे जाने वाली उड़ान का परिचालन भी प्रभावित हुआ और अंततः उसे रद कर दिया गया।

उड़ान रद होने की सूचना मिलने पर यात्रियों ने एयरलाइंस के कर्मचारियों से जवाब मांगा। उनका कहना था कि काफी देर तक उड़ान संचालित होने का भरोसा दिया जाता रहा। अं‍त‍िम समय पर म‍िली व‍िमान रद होने की सूचना लेकिन अंतिम समय में विमान रद करने की जानकारी दी गई। यात्रियों ने यह भी शिकायत की कि मौके पर कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही उनकी परेशानी दूर करने के लिए संतोषजनक विकल्प बताया गया।