32 साल बाद रेगुलर करने पर घटा दिया वेतन, पटना हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के आदेश को किया रद 

विधि संवाददाता, पटना। चार दशक तक सरकारी विभाग में सेवा देने के बावजूद एक कर्मचारी को नियमितीकरण के समय नया नियुक्त कर्मचारी मानना राज्य सरकार को भारी पड़ा।

पटना हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन पर वर्ष 1980 से काम कर रहे बिपिन कुमार वर्मा के मामले में विभागीय आदेशों को रद करते हुए उनके वेतन संरक्षण और पेंशन समेत सेवानिवृत्ति लाभ पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश कुमार मनीष की एकलपीठ ने विभाग को तीन माह के भीतर कारणयुक्त निर्णय लेने को कहा है। मामला जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर में टाइपिस्ट के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त बिपिन कुमार वर्मा से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 1980 से लगातार विभाग में काम किया।

करीब 32 वर्ष की सेवा के बाद वर्ष 2012 में उन्हें निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियमित किया गया। लेकिन विभाग ने नियमितीकरण के बावजूद उन्हें नया नियुक्त कर्मचारी मान लिया। इसका सीधा असर उनके वेतन पर पड़ा और उनका वेतन 9840 रुपये से घटकर 7730 रुपये हो गया।